Три человека пострадали в ДТП на юго-западе столицы

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на юго-западе Москвы, сообщает телеканал Москва 24.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ по столице, авария произошла в районе дома номер 86 по проспекту Вернадского. Там столкнулись BMW и Kia.

Ранее очевидцы сообщали, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.