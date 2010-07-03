У сотрудников Facebook был доступ к паролям пользователей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пароли множества пользователей Facebook были доступны сотрудникам компании, заявили в соцсети.

В январе при обычной проверке безопасности выяснилось, что пароли части пользователей хранятся в читаемом формате во внутренних системах хранения данных.

Поясняется, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. За пределами Facebook их никто никогда не видел. В сообщении говорится, что сейчас нет доказательств неправильного использования этих данных в компании.

Проблему устранили. Компания предупредит всех, чьи пароли нашли в открытом виде. По оценке Facebook, уведомления получат порядка сотен миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram.

14 марта стало известно, что Федеральная прокуратура США проверит сведения о продаже компанией Facebook пользовательских данных другим организациям. По словам представителя соцсети, она серьезно относится к расследованию и готова сотрудничать с правоохранителями.