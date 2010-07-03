Москвичка лишилась пальца из-за гильотинных ножниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичка лишилась пальца во время работы с гильотинными ножницами, сообщает Агентство "Москва".

20 марта в больницу доставили 54-летнюю женщину, проживающую на улице Булатниковская. У нее диагностировали ампутацию среднего пальца на левой кисти.

Пострадавшая рассказала, что получила травму при работе с гильотинными ножницами. Пациентку госпитализировали в травматологическое отделение.

В феврале было возбуждено уголовное дело после того, как ножницами убили мужчину. Тело мужчины 1959 года рождения нашли примерно с 20 ранами.