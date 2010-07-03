Наемного убийцу на севере Москвы задержала его жертва

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Следственный комитет задержал мужчину, который пытался застрелить неизвестного в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

Сообщается, что 20 марта на улице Часовой мужчина совершил несколько выстрелов в неизвестного человека, задев только куртку потерпевшего. После этого у нападавшего заклинил пистолет, он попытался скрыться, однако был задержан потерпевшим и его коллегой.

В СК отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время киллеру изберут меру пресечения в виде ареста.