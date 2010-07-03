Автобус въехал в пешеходов в Стамбуле

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В Стамбуле автобус въехал в пешеходов. По предварительным данным, ранены три человека, включая одного туриста, сообщает телеканал Москва 24.

Территорию в районе ЧП оцепили. Сейчас на месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Как утверждают местные СМИ, водитель автобуса не справился с управлением.

