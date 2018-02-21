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21 февраля 2018, 07:28

Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание в здании ГСУ СК по Московской области

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар возник в здании ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области в столичном районе Мещанский, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме № 27, строение 1 по улице Рождественка. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет.

происшествия

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