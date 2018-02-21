21 февраля 2018, 07:28Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в здании ГСУ СК по Московской области
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пожар возник в здании ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области в столичном районе Мещанский, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в доме № 27, строение 1 по улице Рождественка. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.
К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет.
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