Минздрав заявил о тяжелом состоянии большинства госпитализированных после обстрела Донецка

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Большинство госпитализированных взрослых, которые пострадали после обстрела Донецка со стороны украинской армии, находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По данным ведомства, в общей сложности медики госпитализировали 18 человек, в том числе двоих детей. Еще двое пострадавших получили амбулаторную помощь.

"Двоих детей медики госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Один из них в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых – в тяжелом состоянии", – поделились в пресс-службе.

21 января ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что атака произошла в тот момент, когда там было наиболее многолюдно.

В результате погибли 25 человек, еще не менее 20 получили травмы. Среди пострадавших есть двое детей, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ситуацию не оставили без внимания в МИД РФ. В ведомстве указали, что Киев при поддержке Вашингтона и Запада вновь совершил террористический акт против мирных граждан в Донецке. Следственный комитет РФ начал расследование происшествия.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удары по Донецку станут предметом обсуждения на полях Совбеза ООН. Делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова отправилась в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ, добавила дипломат.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк