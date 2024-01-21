В Гонконге во время марафона умер бегун, еще более 800 пострадали

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Во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге погиб спортсмен, еще 842 человека пострадали. Об этом сообщают RTHK и Cable News.

Местные СМИ писали, что погибшим является 30-летний мужчина, который участвовал в забеге на 10 километров. Он почувствовал недомогание незадолго до финиша. Бегун потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.

По данным RTHK, пострадавшие жаловались на ушибы, растяжения и судороги. В свою очередь, в Cable News указали, что в критическом состоянии находится еще минимум один человек, четыре человека – в тяжелом, 20 человек – в стабильном. Другие отделались легкими травмами, поделились журналисты.

Standard Chartered Hong Kong Marathon является одним из популярнейших марафонов в Азии. Мероприятие организовывают с 1997 года. Это не первый случай смерти бегуна на гонконгском марафоне. Так, в 2015-м 24-летний местный житель потерял сознание и скончался в 100 метрах от финиша.

Несколько лет назад в северо-западной провинции Ганьсу в Китае погиб 21 человек, они участвовали в ультрамарафоне. Дистанция забега по пересеченной горной местности составляла 100 километров. Во время ультрамарафона начались порывы шквального ветра и пошел град.