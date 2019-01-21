Сотрудник Росгвардии госпитализирован после ДТП на Киевском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник Росгвардии госпитализирован после ДТП, которое произошло на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково, передает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Как сообщается, в районе 33 километра Киевского шоссе стояла машина, принадлежащая одному из подразделений Росгварии. По предварительным данным в автомобиле находилось четыре человека.

"Водитель проезжавшей грузовой машины, предварительно, не справился с управлением и задел автомобиль Росгвардии. Один сотрудник госпитализирован с черепно-мозговой травмой", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, остальным сотрудникам Росгварии не понадобилась госпитализация.

В понедельник днем один человек погиб и один пострадал при столкновении двух транспортных средств в Одинцовском районе Подмосковья. ДТП произошло на 16-м километре автодороги Звенигород – Колюбакино – Нестеров.