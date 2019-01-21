Женщина пнула ребенка из-за снеговика

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Сотрудники правоохранительных органов проверят сообщения об избиении ребенка в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы областного главка МВД.

Инцидент произошел в субботу, 19 января. По словам очевидцев, в поселке Юбилейный на одной из площадок к 8-летнему мальчику подбежала женщина и пнула его. Очевидцы утверждают, что все произошло из-за того, что ребенок "сломал снеговика, который сделала эта женщина". Полиция инициировала проверку по факту публикаций в социальных сетях.