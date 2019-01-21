Женщина облила кислотой сотрудницу фирмы микрозаймов под Калугой

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Калужские полицейские задержали местную жительницу 1968 года рождения, которая облила кислотой работницу офиса микрозаймов. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным полиции, ранее не судимая женщина пришла в отделение в Дзержинском районе области. Там она достала из полиэтиленового пакета банку, а затем выплеснула находящейся в ней раствор кислоты в работника организации и скрылась.

Как выяснилось позже, таким способом нападавшая хотела поправить свое материальное положение. В итоге потерпевшую отвезли в больницу. По факту ЧП возбуждено дело по статье "Разбой". Обстоятельства произошедшего выясняются.