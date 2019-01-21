Из-за обрушения при пожаре на Волгоградском проспекте заблокирован автомобиль спасателей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Южнопортовый продолжает гореть ангар, сообщает Агентство "Москва".

По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров и произошло обрушение части стены на площади 1000 квадратных метров.

По информации агентства, в результате обрушения бетонных плит оказался зажатым автомобиль пожарно-спасательного отряда. Сообщается, что пострадавших среди личного состава нет.

Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте загорелось одноэтажное здание по адресу: Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 13. Людей внутри не было.