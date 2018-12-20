Истребитель МиГ-29 потерял топливные баки при взлете в Ейске

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Истребитель МиГ-29 уронил дополнительные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, баки упали на территорию автошколы. Отмечается, что полет был учебно-тренировочным.

В Южном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили, что после инцидента на взлетном поле спасатели огораживали территорию. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют специалисты.