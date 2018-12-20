Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:49

СК завел дело после обнаружения кишечной палочки в сыре из Подмосковья

происшествия

09:49

Поделиться в социальных сетях:

В подмосковном Рузе обнаружили 10 тонн сыра с плесенью

Руководство фирмы из подмосковной Рузы пойдет под суд за производство и сбыт сыра, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

По данным следствия, компания закупала сыр с истекшим сроком годности, удаляла плесень, затем переплавляла продукцию и расфасовывала по упаковкам с логотипами известных торговых марок.

"Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн. Сырная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта", – отметили в пресс-службе.

Проведенная экспертиза показала, что в сыре содержатся бактерии группы кишечных палочек. Криминалисты завели уголовное дело и начали допрашивать директоров и учредителей предприятия.

В Роспотребнадзор направлены запросы о приостановлении деятельности фирмы. Сетевые магазины, где продавался опасный для жизни и здоровья сыр, были предупреждены о необходимости убрать товар с прилавков.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика