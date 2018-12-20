СК завел дело после обнаружения кишечной палочки в сыре из Подмосковья

В подмосковном Рузе обнаружили 10 тонн сыра с плесенью
Руководство фирмы из подмосковной Рузы пойдет под суд за производство и сбыт сыра, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.
По данным следствия, компания закупала сыр с истекшим сроком годности, удаляла плесень, затем переплавляла продукцию и расфасовывала по упаковкам с логотипами известных торговых марок.
"Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн. Сырная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта", – отметили в пресс-службе.
Проведенная экспертиза показала, что в сыре содержатся бактерии группы кишечных палочек. Криминалисты завели уголовное дело и начали допрашивать директоров и учредителей предприятия.
В Роспотребнадзор направлены запросы о приостановлении деятельности фирмы. Сетевые магазины, где продавался опасный для жизни и здоровья сыр, были предупреждены о необходимости убрать товар с прилавков.
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