СК завел дело после обнаружения кишечной палочки в сыре из Подмосковья

В подмосковном Рузе обнаружили 10 тонн сыра с плесенью

Руководство фирмы из подмосковной Рузы пойдет под суд за производство и сбыт сыра, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

По данным следствия, компания закупала сыр с истекшим сроком годности, удаляла плесень, затем переплавляла продукцию и расфасовывала по упаковкам с логотипами известных торговых марок.

"Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн. Сырная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта", – отметили в пресс-службе.

Проведенная экспертиза показала, что в сыре содержатся бактерии группы кишечных палочек. Криминалисты завели уголовное дело и начали допрашивать директоров и учредителей предприятия.

В Роспотребнадзор направлены запросы о приостановлении деятельности фирмы. Сетевые магазины, где продавался опасный для жизни и здоровья сыр, были предупреждены о необходимости убрать товар с прилавков.