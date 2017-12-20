Актера Александра Иншакова госпитализировали в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков был госпитализирован в столице.

О госпитализации Агентству "Москва" сообщила помощница актера Варвара Никитина.

"Ничего серьезного, завтра его уже отпустят, операции никакой не было", – пояснила она. "На послезавтра на утро уже запланирована встреча", – добавила Никитина.

Сам Александр Иншаков также подтвердил, что в настоящее время находится в больнице. Он рассказал, что чувствует себя хорошо.

Александр Иншаков является президентом Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ и президентом национальной федерации каратэ России. Он также занимает посты президента Международного совета по абсолютным поединкам, президента Фонда развития национальных единоборств и президента Российской кинологической федерации.