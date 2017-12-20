В МГУ опровергли информацию об эвакуации журфака

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В МГУ опровергли информацию об эвакуации сотрудников и студентов факультета журналистики, сообщает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря факультета Дарьи Фоминой, факультет работает в штатном режиме, сейчас там идут лекции, студенты сдают зачеты.

"Я специально уточнила у службы безопасности, никаких звонков нам не поступало", – пояснила она. Фомина добавила, что не знает, откуда и в связи с чем была распространена информация об угрозе взрыва.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сведения об угрозе взрыва в приемной Госдумы РФ в центре города и в корпусе журфака МГУ на Моховой улице и Научной библиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте.