Новогодние подарки пытались похитить из здания администрации в Омске

20 декабря, 12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Полицейские задержали двоих жителей Омска, пытавшихся похитить новогодние подарки из здания местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
"Следователем пункта полиции "Октябрьский" УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу 30 наборов подарочных изделий из администрации на общую сумму свыше 7 000 рублей", – сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что злоумышленники проникли в здание, разбив окно.
Как уточнили в региональном УМВД, двое мужчин 1993-го и 1976-го года рождения были замечены охранником в момент совершения кражи, причем одного из злоумышленников задержали на месте, а второй скрылся. "Позже его задержали сотрудники уголовного розыска на улице 75-й Гвардейской Бригады и доставили в пункт полиции", – добавили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время следователи ведут опрос свидетелей и допрашивают фигурантов дела. Уточняется также, что за подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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