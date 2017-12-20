В Подмосковье задержали мужчину за распространение экстремистского видео

20 декабря, 03:10
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В Московской области полицейские задержали мужчину, который разместил в социальной сети "ВКонтакте" экстремистское видео.
В Королеве полицейские задержали мужчину за экстремизм. Он опубликовал на своей личной страничке в соцсети видео- и аудиозаписи, которые содержат высказывания против людей неславянских национальностей. Также, по мнению полицейских, размещенные им материалы могут возбуждать ненависть или вражду по признакам расы, национальности и отношения к религии, сообщает ТАСС.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не собираются перенимать опыт Китая, где отсматривают всю информацию еще до публикации в интернете. В России в этом плане совсем другой подход. Сначала должен быть зафиксирован сам факт распространения запрещенного материала, а уже потом его либо удалят, либо заблокируют весь ресурс.
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