В Подмосковье задержали мужчину за распространение экстремистского видео

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Московской области полицейские задержали мужчину, который разместил в социальной сети "ВКонтакте" экстремистское видео.

В Королеве полицейские задержали мужчину за экстремизм. Он опубликовал на своей личной страничке в соцсети видео- и аудиозаписи, которые содержат высказывания против людей неславянских национальностей. Также, по мнению полицейских, размещенные им материалы могут возбуждать ненависть или вражду по признакам расы, национальности и отношения к религии, сообщает ТАСС.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не собираются перенимать опыт Китая, где отсматривают всю информацию еще до публикации в интернете. В России в этом плане совсем другой подход. Сначала должен быть зафиксирован сам факт распространения запрещенного материала, а уже потом его либо удалят, либо заблокируют весь ресурс.