20 ноября, 16:30

Происшествия
The Times of India: мужчину отправили в тюрьму на 178 лет за изнасилование дочери

В Индии мужчину осудили на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери

Фото: depositphotos/belchonock

В Индии 40-летний мужчина приговорен к 178 годам тюрьмы по делу об изнасиловании ребенка. Об этом сообщает The Times of India.

По предварительным данным, в период с января 2022 года по январь 2023 года злоумышленник три раза совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной 11-летней дочери. При этом мужчина угрожал девочке убийством, так как хотел, чтобы та не рассказывала о происходящем.

В результате злоумышленник был признан виновным. Помимо тюремного срока, его обязали выплатить штраф в размере 10,7 лакха рупий (более 900 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Ранее в Сингапуре 34-летняя учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в машине на многоуровневой парковке. В суде выяснилось, что после того, как школьник захотел прекратить общение, женщина стала его преследовать.

Оказалось, что преподаватель отправила ученику около 18 сообщений и писем. В результате педагогу запретили работать в школах. Кроме того, ей предъявили в общей сложности четыре обвинения в совращении и сексуальном насилии над детьми. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.

происшествияза рубежом

