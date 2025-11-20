The Times of India: мужчину отправили в тюрьму на 178 лет за изнасилование дочери

Фото: depositphotos/belchonock

В Индии 40-летний мужчина приговорен к 178 годам тюрьмы по делу об изнасиловании ребенка. Об этом сообщает The Times of India.

По предварительным данным, в период с января 2022 года по январь 2023 года злоумышленник три раза совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной 11-летней дочери. При этом мужчина угрожал девочке убийством, так как хотел, чтобы та не рассказывала о происходящем.

В результате злоумышленник был признан виновным. Помимо тюремного срока, его обязали выплатить штраф в размере 10,7 лакха рупий (более 900 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Ранее в Сингапуре 34-летняя учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в машине на многоуровневой парковке. В суде выяснилось, что после того, как школьник захотел прекратить общение, женщина стала его преследовать.

Оказалось, что преподаватель отправила ученику около 18 сообщений и писем. В результате педагогу запретили работать в школах. Кроме того, ей предъявили в общей сложности четыре обвинения в совращении и сексуальном насилии над детьми. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.

