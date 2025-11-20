Форма поиска по сайту

20 ноября, 08:57

Происшествия

Спецслужбы Украины обещали жителю ДНР 5 тыс долларов за отравление военного РФ

Фото: TASS/ITAR/Сергей Мамонтов

Спецслужбы Украины обещали 5 тысяч долларов жителю ДНР, который должен был передать российскому военному отравленное пиво. Об этом злоумышленник рассказал сотрудникам ФСБ.

"Я оказался расходным материалом для украинских спецслужб", – признался он.

О задержании жителя ДНР стало известно утром 20 ноября. По данным ФСБ РФ, в ноябре злоумышленник получил от спецслужб Украины две упаковки бутылок пива, которые должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка.

Однако в напитке содержались вещества "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" – аналог боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, который запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года. При употреблении данная смесь вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

Помимо этого, стало известно, что злоумышленник получил от представителя ГУР Минобороны Украины взрывчатку, которую хранил дома для диверсионно-террористических целей.

