20 ноября, 08:57Происшествия
Спецслужбы Украины обещали жителю ДНР 5 тыс долларов за отравление военного РФ
Фото: TASS/ITAR/Сергей Мамонтов
Спецслужбы Украины обещали 5 тысяч долларов жителю ДНР, который должен был передать российскому военному отравленное пиво. Об этом злоумышленник рассказал сотрудникам ФСБ.
"Я оказался расходным материалом для украинских спецслужб", – признался он.
О задержании жителя ДНР стало известно утром 20 ноября. По данным ФСБ РФ, в ноябре злоумышленник получил от спецслужб Украины две упаковки бутылок пива, которые должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка.
Однако в напитке содержались вещества "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" – аналог боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, который запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года. При употреблении данная смесь вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.
Помимо этого, стало известно, что злоумышленник получил от представителя ГУР Минобороны Украины взрывчатку, которую хранил дома для диверсионно-террористических целей.