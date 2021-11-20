После гибели младенца в результате наезда "Газели" в ТиНАО возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”

По факту аварии в деревне Николо-Хованское в ТиНАО, в результате которой погиб младенец, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – рассказала она.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, допрашиваются очевидцы. Водителя уже задержали и в ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, находившийся за рулем мужчина был пьян.

Ранее сообщалось, что на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей. Одному из мальчиков 4 года, а другому – 9 месяцев. Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия. У женщины и старшего сына незначительные травмы.