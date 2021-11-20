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Происшествия

15:38

Прокуратура Оренбуржья проверит больницу, в которой инвалид на коленях полз к врачу

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку информации об инвалиде, который на коленях полз на прием к врачу в одной из местных больницы. Видеоролик, на кадры которого попала данная ситуация, распространил ряд СМИ. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"По поручению прокурора области организована проверка в городской больнице Медногорска по факту нарушений прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На кадрах ролика видно, как мужчина передвигается на коленях по коридору больницы без коляски и сопровождения медицинского персонала.

Прокуратуре предстоит оценить качество медицинских услуг, оказываемых больницей, а также проверить, как в медучреждении исполняется законодательство в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

В министерстве здравоохранения Оренбургской области "Интерфаксу" рассказали, что попавший на видео мужчина обеспечен коляской, однако не передвигается с ее помощью, предпочитая делать это более привычным для себя способом.

В Минздраве подчеркивают, что персонал поликлиники предложил пациенту воспользоваться коляской, но тот отказался.

"У мужчины имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что больница Медногорска обеспечена всем необходимым для создания более комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильным гражданам.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Турции избил глухонемую девушку-инвалида. В гости к новому знакомому местная жительница пришла вместе с подругой. Выяснилось, что в квартире помимо пригласившего проживают также его брат, двое детей и сожительница. С последней, по предварительным данным, у девушки и вспыхнул конфликт.

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