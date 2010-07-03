Стало известно о состоянии выпавшего из окна в Москве ребенка

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Мальчик, выживший после падения из окна в Москве, остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Изменений в состоянии мальчика нет, оно остается стабильно тяжелым", – рассказал собеседник агентства.

Утром 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе обнаружили тела женщины и малолетнего ребенка. Недалеко лежал еще один ребенок, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома. По данным следствия, в квартире погибшей женщины обнаружили предсмертную записку.

В записке Людмила просит никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".