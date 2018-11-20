Мемориальную блокадную надпись осквернили в Петербурге

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Неизвестные закрасили мемориальную надпись памяти времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального района города, акт вандализма произошел дважды – 13 и 19 ноября.



Надпись 1943 года – "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" – на фасаде дома 14 по Невскому проспекту закрасили краской.

Отмечается, что после очистки краску не совсем четко видно. В этой связи музей городской скульптуры проведет реставрационные работы.

Подобные надписи наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города велся с южного и юго-западного направлений.

2 ноября без ушей остались скульптуры зайцев в столичном парке "Музеон". Вандалы отпилили их двум из восьми бронзовых зверей.

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