20 ноября 2018, 01:58Происшествия
Мемориальную блокадную надпись осквернили в Петербурге
Фото: depositphotos/irisphoto11
Неизвестные закрасили мемориальную надпись памяти времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального района города, акт вандализма произошел дважды – 13 и 19 ноября.
Блокадная надпись на Невском, поврежденная вандалами, требует обновления https://t.co/71Q3mvGaJ2 pic.twitter.com/wDL922jtut— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 19 ноября 2018 г.
Надпись 1943 года – "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" – на фасаде дома 14 по Невскому проспекту закрасили краской.
Отмечается, что после очистки краску не совсем четко видно. В этой связи музей городской скульптуры проведет реставрационные работы.
Подобные надписи наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города велся с южного и юго-западного направлений.
2 ноября без ушей остались скульптуры зайцев в столичном парке "Музеон". Вандалы отпилили их двум из восьми бронзовых зверей.
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