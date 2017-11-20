Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу

20 ноября, 19:17
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет.
"20 ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу", − говорится на сайте российского МИД.
Отмечается, что провокации не повлияют на "решимость Российской Федерации совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР", а также содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности.
В начале ноября бойцы сирийской армии и шиитские ополченцы завершили операцию по окружению пограничного с Ираком города Абу-Кемаль, где находится последний форпост террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Ранее cообщалось, что главные силы запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Сирии разбиты. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов. По его словам, решающие усилия в разгром боевиков внес добровольческий корпус, сформированный российскими военными советниками.
За последние два года в Сирии уничтожили более 54 тысяч боевиков, в том числе порядка 4,2 тысячи выходцев из России и стран ближнего зарубежья. Также освобождено свыше тысячи населенных пунктов.
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