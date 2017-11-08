08 ноября 2017, 19:56

Сирийская армия и союзники окружили последний крупный оплот ИГ в Сирии

Бойцы сирийской армии и шиитские ополченцы завершили в среду операцию по окружению пограничного с Ираком города Абу-Кемаль, где находится последний форпост террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Передовые отряды начали штурм городских окраин, сообщает ТАСС.

Ранее cообщалось, что главные силы запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Сирии разбиты. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов. По его словам, решающие усилия в разгром боевиков внес добровольческий корпус, сформированный российскими военными советниками.

Отмечалось, что за последние два года в Сирии уничтожили более 54 тысяч боевиков, в том числе порядка 4,2 тысячи выходцев из России и стран ближнего зарубежья. Также освобождено свыше тысячи населенных пунктов.

