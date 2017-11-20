Женщину подозревают в продаже своего будущего ребенка в Подмосковье

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32-летнюю женщину подозревают в попытке продать своего будущего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, в одной из соцсетей женщина откликнулась на предложение о покупке ребенка. По телефону она пояснила покупателю, что хочет продать будущего ребенка за 300 тысяч рублей в связи с тяжелым материальным положением, сообщает пресс-служба СК РФ. 100 тысяч рублей она хотела получить сразу в качестве предоплаты, остальную сумму – после рождения ребенка.

17 ноября 2017 года на встрече покупатели передали женщине 70 тысяч рублей, после чего полицейские задержали ее. Как сказала подозреваемая, продавать ребенка она не собиралась. Она хотела получить предоплату, чтобы расплатиться с долгами. Затем женщина планировала вернуть деньги покупателю, сказав, что передумала продавать ребенка. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается. За подобные действия женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Нальчика, подозреваемой в том, что она продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Ребенка удалось найти, его передали органам опеки.