СК предъявил обвинение в ритуальных убийствах двум подмосковным сатанистам

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в двух ритуальных убийствах на территории Санкт-Петербурга и Карелии паре сатанистов из Подмосковья, сообщает СК РФ.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ и частью 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Убийство; покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Ольга Большакова и Андрей Трегубенко сошлись на почве общей приверженности сатанистскому движению, предполагающему проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году пара заманила общую знакомую в Карелию, чтобы принести ее в жертву. Трегубенко ударил девушку ножом, и от полученных травм она скончалась на месте. Второй жертвой стал 27-летний Платон Степанов.

Кроме того, при обыске в доме подозреваемых в городе Балашихе Московской области сотрудники обнаружили и изъяли наркотические средства в крупном размере. Позже было установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего незаконного сбыта.

Ранее Пушкинский городской суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, пытавшегося сжечь двух женщин и ребенка.