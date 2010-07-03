В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

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В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил у себя в Facebook друг артистки Вадим Павлов.



СМИ пишут, что женщина утонула. Дополнительная информация об обстоятельствах произошедшего не уточняется.

Прощание с Яковлевой состоится 21 августа. У нее остался супруг и четырехлетний ребенок.

Исполнительница принимала участие в различных песенных конкурсах. Также она была солисткой Приморской филармонии.