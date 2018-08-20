Подросток попал в больницу в Москве после наказания от отца‍

20 августа, 13:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве подросток попал в больницу после наказания отца за плохое поведение. У мальчика диагностировали ушибы спины и ягодиц, его госпитализировали в хирургическое отделение.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города, 14-летний Антон сам пришел в одну из столичных больниц без сопровождения взрослых. Он рассказал, что дома его избил отец.
В настоящий момент полиция уже допросила мать пострадавшего. По ее словам, в семье произошел конфликт из-за плохого поведения мальчика и супруг наказал сына поркой.
В полиции отметили, что семья является благополучной. Оба родителя работают преподавателями. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.
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