Москвич обратился в полицию после неудачной попытки приворота

20 июля, 15:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Молодой человек обратился в полицию с жалобой на мошенника, который пообещал приворожить ему возлюбленную. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным ОМВД России по Мещанскому району, 24-летний парень обратился в полицию с просьбой о помощи.
"Влюбленный молодой человек, чтобы добиться взаимности, решил приворожить девушку. Он нашел человека, который пообещал совершить обряд. В частной квартире на проспекте Мира парень передал 63 тысячи рублей "ворожею", – сообщил источник в правоохранительных органах.
Он также отметил, что приворот результатов не дал, поэтому молодой человек попросил привлечь обманщика к ответственности.
В настоящее время, столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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