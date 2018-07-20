Москвич обратился в полицию после неудачной попытки приворота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодой человек обратился в полицию с жалобой на мошенника, который пообещал приворожить ему возлюбленную. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным ОМВД России по Мещанскому району, 24-летний парень обратился в полицию с просьбой о помощи.

"Влюбленный молодой человек, чтобы добиться взаимности, решил приворожить девушку. Он нашел человека, который пообещал совершить обряд. В частной квартире на проспекте Мира парень передал 63 тысячи рублей "ворожею", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что приворот результатов не дал, поэтому молодой человек попросил привлечь обманщика к ответственности.

В настоящее время, столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.