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20 июня, 13:50

Происшествия

Раненый советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о своем состоянии

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Советник главы ДНР Ян Гагин после полученного ранения чувствует себя хорошо. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Гагин рассказал, что у него есть повышенная температура и ноет место, где зашили рану. Советник главы республики добавил, что все произошло после того, как он отвез гуманитарную помощь. В результате он получил три осколочных ранения – в плечо, бок и лицо. При этом граната упала в 15 метрах от него.

Гагин получил ранение при сходе боеприпаса с украинского беспилотника в районе Еленовки. Украинские военные сбросили снаряд в тот момент, когда советник главы ДНР и его коллега остановились, чтобы подкачать колесо. При этом БПЛА удалось дезориентировать благодаря радиоэлектронному оружию, подчеркивал советник.

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