Найден один из сбежавших из психиатрической больницы подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Одного из подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы на севере столицы, вернули родителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Минздрав.
Место, где находится второй подросток, еще неизвестно. По данным ведомства, сбежавшие не раз лечились в психиатрических стационарах и прежде покидали больницы по своей воле.
После истории с подростками 12 и 15 лет министерство начало служебное расследование. Сейчас специалисты изучают записи с камер. Чтобы предотвратить новые побеги, систему видеонаблюдения собираются расширить.
Помимо этого, число сотрудников стационаров в дежурных сменах хотят увеличить, а обходы больницы планируют проводить каждые 15 минут. В Минздраве подчеркнули, что ранее из подразделения больницы никто из пациентов не убегал.
На побег подростки решились вечером 19 мая. Сразу после этого их начали искать по приметам.
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