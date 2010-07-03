Норкин назвал причину "исчезновения" из прямого эфира

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи". Об этом сообщает РИА Новости.

Норкин отметил ,что его уход из студии связан с эмоциональным состоянием. Он также признался, что в нем накопилась "физическая гадость" вместе с усталостью.

При этом он уточнил, что уже обратился к врачам, они посоветовали телеведущему по меньше волноваться. При этом разрешили вернуться к работе.

В рамках программы журналист обсуждал с гостем Сергеем Лоико ситуацию на Украине. Однако после очередного рекламного блока в кадре появился другой ведущий − Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего", − прокомментировал он свое неожиданное появление.

В комментариях к записи эфира на YouTube-канала НТВ зрители выразили удивление и обеспокоенность по поводу "исчезновения" Норкина.

Некоторые пользователи предположили, что ведущий не стерпел агрессивное поведение гостя. Другие высказывали опасение, что Норкину стало плохо во время эфира. Сам журналист пока никак не объяснил этот случай.