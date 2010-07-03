Телеведущий Норкин "исчез" из студии во время прямого эфира

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин "исчез" из студии телеканала НТВ прямо во время прямого эфира.

В рамках программы журналист обсуждал с гостем Сергеем Лоико ситуацию на Украине. Однако после очередного рекламного блока в кадре появился другой ведущий − Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего", − прокомментировал он свое неожиданное появление.

В комментариях к записи эфира на YouTube-канала НТВ зрители выразили удивление и обеспокоенность по поводу "исчезновения" Норкина.

Некоторые пользователи предположили, что ведущий не стерпел агрессивное поведение гостя. Другие высказывали опасение, что Норкину стало плохо во время эфира. Сам журналист пока никак не объяснил этот случай.