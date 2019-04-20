Россиян среди жертв смертельной аварии в Казахстане нет – посольство

Россиян нет в числе погибших и пострадавших в аварии с 11 жертвами на юге Казахстана, сообщается в микроблоге посольства РФ в Twitter.

Жертвами ДТП стали 11 человек, 29 пострадали. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана, среди погибших оказалось семь граждан Казахстана и три – Узбекистана. Гражданство одного погибшего пока не установлено. В числе пострадавших, доставленных в больницы, казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана.

В МЧС Узбекистана уточнили, что среди жертв аварии было трое граждан республики, передает РИА Новости. Еще 12 получили травмы. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сейчас ведомства двух стран ведут совместную работу.

Авария произошла утром в Кордайском районе Жамбылской области на 181-м километре автодороги Алматы–Ташкент. Toyota Camry столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с ними, опрокинулся. Восемь человек скончались на месте, еще трое – в больнице.