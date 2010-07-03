Проверка началась после драки полицейских на юге Москвы

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Столичная полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Борисовские пруды. "По факту конфликта произошедшего на улице Борисовские пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка", – говорится в заявлении пресс-службы.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом. Руководителей виновных сотрудников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в СМИ появились сведения о драке между сотрудниками московской полиции в баре. По некоторым данным, пострадали пять человек.