Одиннадцать человек погибли в ДТП на трассе в Казахстане

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Казахстане. 11 человек погибли, 29 пострадали, сообщает пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло ранним утром в Кордайском районе Жамбылской области на 181-м километре автодороги Алматы–Ташкент. Toyota Camry столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с ними, опрокинулся.

Восемь человек скончались на месте. Еще 32 доставили в медучреждения, где от полученных травм умерли трое.