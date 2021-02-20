Направлявшийся в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень

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Самолет, который направлялся в Ханты-Мансийск, был вынужден вернуться в Тюмень. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре, сообщает РИА Новости.

"20 февраля в аэропорту Тюмени произошла задержка рейса по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск авиакомпании Utair. Воздушное судно АТR 72. Рейс регулярный", – говорится в сообщении. В итоге самолет вернулся в аэропорт Рощино. Причиной возврата лайнера является техническая неисправность, добавили в прокуратуре.

На рейс зарегистрировались 55 человек.

Ранее летевшие в Нальчик пассажиры были возмущены посадкой в Астрахани. Некоторые захотели покинуть лайнер еще в Москве.