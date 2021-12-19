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Происшествия

16:44

Около 100 гостиниц и более 25 жилых домов остались без света в Домбае

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Примерно 100 гостиниц и больше 25 жилых домов остались без света в Домбае в Карачаево-Черкесии из-за падения дерева на линию электропередачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В результате порыва на ВЛ-110 кВ произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек", – отмечается в сообщении.

По данным источника, канатная дорога работает только на спуск.

В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее ЧП произошло в Новгородской области. Там без света остались более 4 тысяч человек. Сильный снегопад, который бушевал несколько дней, привел к авариям на региональных электросетях.

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