Мужчину сбили сразу два автомобиля на Ленинградском шоссе

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Водители двух машин по очереди наехали на пешехода на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авария произошла вечером 18 декабря в районе дома 108 по Ленинградскому шоссе. Неизвестный мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сначала его сбил автомобиль Renault Kangoo, затем на него наехал разнорабочий строительной компании, управляя автомобилем ВАЗ-21113.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.