Неизвестные в Москве отобрали у мужчины рюкзак с 2,8 млн рублей

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Неизвестные избили мужчину на юго-востоке Москвы и отняли у него рюкзак с 2,8 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением о грабеже мужчина 1985 года рождения обратился в полицию днем 18 декабря. По его данным, инцидент произошел на улице Краснодарская. Двое неизвестных напали на заявителя за магазином.

Они отобрали у мужчины рюкзак, где лежали принадлежащие ему деньги, а затем сели в автомобиль Mercedes-Benz и скрылись.

Потерпевший с ушибами и ссадинами обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется следствие.