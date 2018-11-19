В Москве задержан подозреваемый в нанесении ножевых ран мужчине

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Столичная полиция задержала подозреваемого в причинении ножевых ранений мужчине, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 ноября на улице Новопеределкинская. В реанимационное отделение одной из больниц доставили мужчину 1980 года рождения. У него выявили проникающие колото-резаные раны груди, живота, ягодицы и плеча.

Подозреваемого – неработающего мужчину 1985 года рождения – задержали на следующий день. По его словам, он нанес ранения оппоненту в ходе ссоры.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под подпиской о невыезде, а потерпевшему оказывают медицинскую помощь.