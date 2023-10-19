В Минздраве рассказали подробности гибели девочки, утонувшей в бассейне в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Врачи больше часа пытались спасти пятилетнюю девочку, утонувшую в бассейне в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу Минздрава Московской области.

Бригада врачей скорой медицинской помощи прибыла на место через 20 минут после экстренного звонка. Вызов поступил 18 октября в 17:04, уточнили в пресс-службе.

"Как только медики скорой нашли пострадавшую, незамедлительно начали реанимационные мероприятия, которые в общей сложности продолжались более часа", – рассказали медики.

Однако спасти девочку не удалось. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В прокуратуре заявили, что девочка 2018 года рождения вместе с отцом пришла в фитнес-центр в поселке Совхоза имени Ленина. На короткое время она осталась без присмотра взрослых и ушла под воду. По версии следствия, отец сам снял с дочери спасательный жилет, после чего ребенок утонул.

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