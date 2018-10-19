Очевидцы рассказали о взрыве на заводе "Авангард"

В нескольких домах рядом с заводом "Авангард", где произошел взрыв, выбило окна. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

"Подьехали к повороту на аэродром, а там огромный такой клубок дыма, просто сумасшедший висел над "Авангардом". Ну, конечно, паника большая. Звонят знакомые. У некоторых ребят, которые живут рядом, даже выбило окна", – рассказала телеканалу Москва 24 Анастасия Владимирова.

В момент взрыва она ехала на такси за дочкой. По ее словам, полиция и скорая появились около завода довольно быстро после происшествия.

Как рассказал Николай Мясников, который также находился недалеко от места происшествия, взрывной волной на довольно большое расстояние от территории завода раскидало обломки здания и кирпичи.

"Те, кто там был рядом, они позвонили и сказали, что машины, которые стояли рядом заводом, подвинула от удара, отлетели, и половина завода разрушилось", – сообщил он телеканалу Москва 24.

Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в Ленинградской области. Два человека погибли, двое пострадали. По предварительным данным, взрыв произошел в цехе, где делают пиротехнику. В МЧС сообщили, что в момент ЧП на предприятии находились пять человек. Одного из них ищут под завалами. А пострадавших осматривают врачи.

Ранее стало известно, что здание, где произошел взрыв, обрушилось полностью. Также в результате взрыва оказалась повреждена контактная сеть на железной дороге. Как сообщили в экстренных службах города, в настоящий момент ведутся восстановительные работы и принимаются меры, чтобы не нарушилось движение поездов.