Посылку с сильным ядом для Трампа перехватили в США – СМИ

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Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Наличие в посылке рицина подтвердили два теста. Почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.

ФБР и Секретная служба США, охраняющая Трампа, проводят расследование. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Рицин – высокотоксичный яд из касторовых семян. Его не раз использовали террористы. При приеме внутрь может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти.

Ранее Трамп обвинил Россию в похищении данных о гиперзвуковой ракете. Якобы эту информацию страна получила у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы.

Трамп сделал свое заявление на предвыборном митинге в Миннесоте. При этом он отметил, что у США есть еще более быстрая ракета.