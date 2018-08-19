Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на западе Москвы

19 августа, 23:45
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В столичном районе Дорогомилово произошла авария, в которой приняли участие два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, передает Агентство "Москва".
"В районе седьмого дома по набережной Тараса Шевченко столкнулись два автомобиля – джип и Ford. Во время аварии пострадали три человека", – рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидентов.
Ранее сообщалось, что во время крупной аварии на улице Большая Татарская оказались повреждены восемь автомобилей. По словам очевидцев, в багажнике одного из участников ДТП был обнаружен человек.
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