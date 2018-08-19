В ДТП на МКАДе в районе Дмитровского шоссе пострадали два человека

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Во время столкновения двух иномарок на 82-м километре МКАД в районе Дмитровского шоссе двое человек получили травмы. Об этом передает Агентство "Москва".

"В воскресенье, 19 августа, около 15:40 столкнулись автомобили Hyundai и Peugeot. В результате инцидента пострадали две женщины", – отметили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В настоящее время пострадавшие эвакуированы в больницу санитарным вертолетом в сопровождение авиамедицинской бригады.