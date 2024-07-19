Гендиректора World Class избили в Подмосковье

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Неизвестные избили гендиректора фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова, который не хотел платить им около одного миллиона рублей после конфликта на заправочный станции в деревне Лыткино. Об этом ТАСС сообщил адвокат пострадавшего Александр Карабанов.

По его словам, гендиректор ехал со своей семьей на дачу и остановился на заправке. Неизвестные стали предъявлять претензии, что якобы Бабанов кого-то из них подрезал на заправке. Таким образом, они спровоцировали конфликт.

Адвокат добавил, что неизвестные требовали от Бабанова возместить моральный ущерб, который оценили в 1 миллион рублей. Гендиректор сети фитнес-клубов отказал им, поэтому его избили.

Карабанов заявил, что сторона защиты пострадавшего будет настаивать на возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на разбой и о причинении телесных повреждений. Сейчас Бабанов написал заявление в полицию. Теперь он снимает побои в одной из московских больниц.

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