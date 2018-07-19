Грузовик пролил соляную кислоту в районе Медведковского лесопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На МКАД в районе Медведковского лесопарка произошла утечка соляной кислоты из-за разгерметизации цистерны, которую перевозил грузовик. Инцидент произошел на внешней стороне 88 километра МКАД.

"Произошла разгерметизация цистерны с 5 тысячами литров воды и 2,5 тысячи литров соляной кислоты, которую перевозил КамАЗ", – сообщил источник в экстренных службах Агентству "Москва".

Место происшествия огородили, сотрудники МЧС смывают кислоту с проезжей части.

Из-за происшествия на участке перекрыты три из пяти полос движения. Пострадавших нет.

КамАЗ вез кислоту в конструкторское бюро химического машиностроения им. A.Исаева.